Nach der Euphorie um die Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffes am Vortag ist der DAX freundlich gestartet.Am Dienstag geht es für den DAX zur Eröffnung zunächst um marginale 0,11 Prozent auf 13.109,77 Punkte nach oben.Ermutigende Daten zu einem Corona-Impfstoff hatten dem deutschen Leitindex am Montag zu einem Plus von 4,9 Prozent auf 13.095,97 Prozent verholfen und damit zum besten Börsentag seit Mai. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und Pfizer hatten erklärt, ihr Impfstoffkandidat ...

