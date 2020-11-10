Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 10.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 649 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 812805 ISIN: AU000000DGR8 Ticker-Symbol: D4A 
Frankfurt
10.11.20
09:37 Uhr
0,037 Euro
-0,019
-33,93 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DGR GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DGR GLOBAL LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGUILAR GOLD
DGR GLOBAL LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DGR GLOBAL LIMITED0,037-33,93 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.