Bereits zum zweiten Mal in diesem Herbst lösten Übernahmegerüchte am Freitag ein Kursfeuerwerk bei der Bilfinger-Aktie aus. In der Spitze trieb die Euphorie des Marktes das Papier des Industriedienstleisters im SDAX über 12% auf 20 Euro pro Anteilsschein ins Plus. Grund sind die anhaltenden Spekulationen, dass Finanzinvestoren, darunter die US-Beteiligungsgesellschaft Clayton Dubilier & Rice und die deutsch-schwedische Triton Partners, Bilfinger kaufen wollen und das Unternehmen sich nun selbst zum Verkauf stelle. Dazu soll Perella Weinberg mit der Beratung beauftragt sein, brodelt die Gerüchteküche.Kommentiere wollten die Mannheimer das nicht. Dementiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...