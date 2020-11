Düsseldorf (ots) - Es ist wieder an der Zeit, dass die Gesichtsbehaarung unsere Aufmerksamkeit bekommt; dass der Moustache nicht nur als Hipster-Trend, sondern mit Stolz und Ehre getragen wird. Er steht in jedem Kalender des modernen Mannes: die Rede ist natürlich vom Movember. Egal, ob gebändigt oder im Struwwelpeter-Look; der Schnurrbart steht auch diesen November wieder für die gute Sache und dient als Eisbrecher beim Thema Männergesundheit. Dieses Jahr gibt es eine neue Besonderheit - mit ein bisschen Hilfe von L'Oréal Paris.Während Männer rund um den Globus ihre Bärte wachsen lassen, hat L'Oréal Men Expert bis heute 1.5 Millionen Euro an Movember gespendet und unterstützt so den Kampf für Männergesundheit. Die Mission von Movember: Männer sollen glücklicher, gesünder und länger leben. Die Sicht auf Männergesundheit zu verstärken, ist ein Konzept, das nicht tiefer im Herzen von L'Oréal Paris Men Expert verankert sein könnte.Offen Themen anzusprechen war noch nie so wichtig und Men Expert hebt 2020/21 die Movember Partnerschaft auf die nächste Stufe - mit einem Thema, über das noch viel zu selten gesprochen wird. Mit dem Mann im Mittelpunkt unterstützt Men Expert die Movember Plattform, auf der Mental Health in Vordergrund steht. Ab November wird Men Expert zusammen mit Movember offen und transparent das Thema mentale Gesundheit beleuchten. Wir wollen uns frei machen von Stigmata rund um das Thema Depressionen bei Männern. Weil Männergesundheit es wert ist.Der Austausch mit Movember über mentale Gesundheit hilft Männern, den sozialen Anschluss nicht zu verlieren und psychisch fit zu bleiben. Jeder kann mithelfen und so bei Betroffenen mit einer kleinen Geste Großes erreichen - egal ob Freund, Kollege oder Verwandter. Die ALEC Methode zeigt, wie einfach es gehen kann: Ask + Listen + Encourage Action + Check In. (Nachfragen, Zuhören, Unterstützen, Dranbleiben)Movember hat eine Umfrage durchgeführt, in der 46% der Männer zugeben, sich in der COVID-19 Pandemie allein gelassen zu fühlen. Dabei fanden es 80% der Befragten schon als Hilfe, wenn jemand auf sie zukommt, um über ihre Probleme zu sprechen. Men Expert ist schon seit Jahren ein Verfechter von einem offenen Dialog, sodass Männer schon bei den ersten Zeichen einer Depression Hilfe bekommen und über mögliche Folgen aufgeklärt werden.Der Schnurrbart ist deshalb im November ein Reminder, dass wir alle aktiv auf Freunde und Familie zugehen sollten - egal wie lang oder kurz der Schnurrbart, 'whatever you grow will save a bro.'Aus 'Care' mach 'Self Care'. Bartpflege ist nicht gleich Bartpflege. Denn Barthaare sind meist viel dicker und müssen deshalb richtig gepflegt werden. Men Expert unterstützt jeden Bartträger mit professionellem Grooming Know-How.Angereichert mit ätherischem Zedernholzöl sorgt das Barber Club Bartöl für geschmeidige, glänzende und gepflegte Bärte. Es mildert den Juckreiz und schützt vor Schuppen. Mit jeder verkauften Limited Movember Edition spendet Men Expert 1EUR an die Movember Organisation.Pressekontakt:Anastasia PritulenkoREICHERT+ COMMUNICATIONS GmbHa.pritulenko@reichertplus.com+49 (0) 30 23 63 83 84Original-Content von: L'Oréal Men Expert, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150046/4758184