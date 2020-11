Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Euro-Staatsanleihen zeigten sich zu Beginn des Monats Oktober noch unbeeindruckt von den steigenden Corona-Infektionszahlen in ganz Europa, so die Experten von Union Investment.Stattdessen hätten die Renditen leicht angezogen. Mit den guten Konjunkturdaten seien zudem höhere Inflationserwartungen einhergegangen. Dieses Marktumfeld sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. Ab der Monatsmitte hätten die stark steigenden Infektionszahlen mehr und mehr für Verunsicherung gesorgt. In Frankreich und Spanien, später auch in allen anderen Ländern, hätten die Fallzahlen jene aus der ersten Welle im vergangenen Frühjahr überschritten. Zum Monatsende hätten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden müssen. Anders als im Frühjahr falle dieser jedoch etwas milder aus und dürfte die Wirtschaft somit weniger stark belasten. ...

