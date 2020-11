Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dem SURE-Programm der EU wurde von Beginn an sehr großes MarktInteresse zuteil, so die Analysten der Helaba.Das erste Angebot von 17 Milliarden Euro im Oktober, aufgeteilt in zwei Tranchen (10 und 20 Jahre), habe mit 233 Mrd. Euro das größte Orderbuch der Kapitalmarktgeschichte auf sich gezogen. Damit sei deutlich geworden, wie viele Mittel durch die Investoren für eine Investition in die EU-Papiere zurückgelegt worden seien. Nun stünden 5- und 30-jährige Papiere in einer weiteren Dual-Tranche an. Die Emission sollte erneut großes Interesse finden, zumal es sich um Bonds aus dem beliebten ESG-Segment handele. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...