Bonn (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Handel am Rentenmarkt verlief denkbar turbulent: Langsam abnehmende politische Unsicherheit in den USA, noch nachwirkende starke US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und schließlich positive Impfstoff-Nachrichten führten zu deutlich steigenden Zinsen beziehungsweise Kursverlusten bei Anleihen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...