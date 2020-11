Citroën will die nächste Generation seines Kleinwagens C3 offenbar als besonders günstiges Elektromodell positionieren. Laut einem französischen Medienbericht sollen zwei Versionen in Planung sein, die deutlich unter dem bekannten E-Antrieb von PSA angesiedelt sein sollen. Der neuen Citroën C3, dessen Marktstart in Europa im Jahr 2023 geplant ist, wird nach Informationen des französischen Portals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...