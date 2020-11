Die Aktie der Lufthansa beeindruckte gestern mit einem gewaltigen Kurssprung von knapp 20 Prozent. Viele Marktteilnehmer hoffen darauf, dass durch die Entwicklung eines Impfstoffes allmählich endlich wieder Normalität in den Airline-Sektor einkehren könnte. Indes will sich die nun mit einer Wandelanleihe frisches Geld besorgen. Angeboten werden sollen Anleihen im Volumen von rund 525 Millionen Euro und einer Endfälligkeit 2025, die in neue und/oder bestehende Namensaktien wandelbar seien, teilte ...

