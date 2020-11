"In den vergangenen Jahrzehnten verlagerten viele Konzerne die Erzeugung medizintechnischer Produkte in Billiglohnländer. Das rächte sich spätestens in der heißen Phase des ersten Corona-Lockdowns", erklärt Stefan Musner, der neue Sales & Development Manager von Elmet. Sein Spezialgebiet ist der strategische Aufbau von Vertriebsorganisationen mit ausgeprägtem Background in der Kunststoffverarbeitung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...