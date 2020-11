Die Beyond-Meat-Aktie hat am Montag in New York - nach Börsenschluss -Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen schlechter aus, als vom Markt erwartet. Die Kurse gaben nachbörslich kräftig nach. Das könnte die Notierungen am Dienstag stark unter Druck setzen. Möglicherweise ein Schnäppchen? Auf welche Kursmarken es jetzt ankommt und wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...