Bayer kommt nach Einschätzung von Mediator Ken Feinberg bei Abschluss seines Glyphosat-Vergleichs in den USA gut voran.Der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern habe "beträchtliche Fortschritte" in diese Richtung erzielt, sagte Feinberg am Montag bei einer Zoom-Anhörung in einem Gericht in San Francisco. Dort sind noch fast 2000 ungelöste Fälle wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup, der seit der Übernahme von Monsanto zur Bayer-Produktpalette ...

