Unerwartet hat die Corona-Pandemie in den eigenen vier Wänden "eingesperrt". Und das nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Inwiefern hat das die Beziehung der Deutschen zum Eigenheim und insbesondere das Interesse an Baufinanzierungen geändert? Um das herauszufinden, hat das Online-Portal Hausfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...