Was hier im Moment bei BioNTech abgeht, ist der absolute Wahnsinn! Nachdem das Unternehmen gestern eine Hammer-Nachricht verkündet hatte, die weltweit für Beachtung gesorgt hat und die Finanzmärkte euphorisiert hat, geht die Aktie in großen Schritten in Richtung der 100-Euro-Marke. Diese Aktie ist gerade der absolute Renner und wird weiter seinen Weg gehen!

Anleger-Tipp: BioNTech ist also der absolute Hammer gelungen! Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...