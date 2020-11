Dietikon (ots) - Seit bald 40 Jahren verleiht die Pestalozzi Gruppe mit ihrer Tochterfirma Gabs AG den Pestalozzi Stiftepriis. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Firma die besten Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen der Deutschschweiz in den Bereichen Metallbau und Metallverarbeitung, Haustechnik sowie Gebäudehülle. Dieses Jahr erhalten rekordverdächtige 105 Lehrabsolventen den Pestalozzi Stiftepriis.Ohne Feierlichkeiten - dafür persönlichAufgrund der verstärkten Corona-Massnahmen ist der diesjährige Stiftepriis Event in der Umwelt Arena in Spreitenbach abgesagt worden. Die Pestalozzi Gruppe bedauert diesen Entschluss sehr. Die Gewinnerinnen und Gewinner müssen jedoch nicht auf ihren Preis verzichten: Das Unternehmen hat entschieden, die Lehrabsolventen dennoch für ihre Topleistung auszuzeichnen. Der Preis wird ihnen dieses Jahr vom Aussendienst an ihrem Arbeitsort überreicht.Nachwuchsförderung lohnt sichDer Pestalozzi Stiftepriis steht für top qualifizierte und motivierte Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen. Mit der Auszeichnung möchte das Unternehmen Gewinnerinnen und Gewinner ehren sowie die betreffenden Branchen und die Berufsbildung unterstützen und stärken. Die Pestalozzi Gruppe selbst, bildet jährlich mehr als 20 Lernende aus. Damit ermöglicht sie Jugendlichen und teilweise auch Erwachsenen den Einstieg ins Erwerbsleben. Mit ihrem Engagement sichert sie gleichzeitig auch den Nachwuchs im eigenen Betrieb und in den eigenen Branchen. Für Patrizia Manduca, Ausbildungsverantwortliche der Pestalozzi Gruppe, ist die Ausbildung der Lernenden mehr als ein Wettbewerbsvorteil: "Die Lernenden bringen wertvolle Ideen in die Firma ein und leisten solide Arbeit".Die Gewinnerinnen und GewinnerSagenhafte 31 Deutschschweizer Lehrabsolventen haben mit einem Notendurchschnitt von über 5.5 abgeschlossen. Der Polymechaniker Daniel Bucher aus Luzern hat sogar mit einer satten 6 abgeschlossen. Zu den Preisträgern gehört unter anderem auch der Gebäudetechnikplaner Victor Escolano Mota aus Zürich. Zu seinem Preis meint er: "Der Preis bedeutet für mich, dass sich am Ende die Hingabe, die Leidenschaft und die harte Arbeit auszahlen". Ähnlich sieht es auch der Metallbaukonstrukteur Jan Bruggmann aus dem Kanton Thurgau: "Der Pestalozzi Stiftepriis ist für mich ein Ansporn und Motivation auch in Zukunft möglichst gute Leistungen zu erzielen - die Arbeit zahlt sich am Ende aus". Sehr poetisch drückt es die aus dem Kanton Aargau stammende Gebäudetechnikplanerin Carolin Mäder aus: "Der Pestalozzi Stiftepriis verleiht mir ein Gefühl, etwas Grosses erreicht zu haben, worauf ich stolz sein kann". Die Pestalozzi Gruppe gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihrem erfolgreichen Abschluss und wünscht ihnen einen tollen Start in ihr Berufsleben.Pestalozzi - gemeinsam bewegen. Seit 1763Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, mit Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik mit Standorten in Dietikon und Tägerwilen. Das Unternehmen beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. CEO Matthias Pestalozzi führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation. Pestalozzi engagiert sich stark in der Berufsbildung. Rund ein Zehntel der 350 Mitarbeitenden sind Lernende.Über Gabs AGDie Gabs AG ist der schweizerische Leader als Zulieferer für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist Gabs neu auch als Lieferant für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Der Gebäudehüllenspezialist kann dank seines breiten Sortimentes von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen.Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis als auch zur Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf: www.stiftepriis.pestalozzi.com (http://www.stiftepriis.pestalozzi.com)Pressekontakt:Olivia VogtT +41 44 743 23 45Olivia.vogt@pestalozzi.comwww.pestalozzi.comOriginal-Content von: Pestalozzi AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019249/100859223