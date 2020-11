Wozu die alte Konsole behalten, wenn die neue die gleichen Funktionen und darüber hinaus noch mehr zu bieten hat? Das Stichwort heißt "Remote Play". Die Playstation 5 steht in den Startlöchern und Sonys Vorgängermodell droht auf Dachböden, in Kellern oder Kartons zu verstauben. Doch dabei sollten sich alle, die überlegen, sich die PS5 zu kaufen, Gedanken machen, ob man die Playstation 4 nicht doch noch für etwas gebrauchen könnte. Und dabei geht es nicht darum, in ein paar Jahren einen Nostalgiefaktor zu haben, wenn die alten PS4-Games ...

Den vollständigen Artikel lesen ...