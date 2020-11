Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich der Nebel rund um die US-Wahl weitgehend verzogen hat, nimmt die Aktivität am Markt für Bankanleihen wieder zu, so die Analysten der Helaba.Das Umfeld sei freundlich, denn mit den Impfstoff-Hoffnungen habe sich die Risikobereitschaft deutlich erhöht. Die Konjunkturperspektive könnte sich mittel- bis langfristig verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen würde sinken. Zudem hätten die bisher veröffentlichten Quartalsergebnisse gezeigt, dass sich die Banken in einer soliden Verfassung befinden würden und gut für schwierige Zeiten gerüstet seien. ...

