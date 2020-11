Nach der Rallye vom Vortag haben die Ölpreise am Dienstagvormittag weiter zulegen können. Nach etwas schwächerem Beginn drehten die Ölnotierungen rasch wieder nach oben. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gegen 10.45 Uhr 43,09 US-Dollar. Das waren 1,6 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,9 Prozent auf 40,78 Dollar.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...