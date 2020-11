ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 9240 auf 9400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das überarbeitete Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber sowie die revidierten Schätzungen berücksichtigten nun keinen Beitrag der zum Verkauf stehenden Borsa Italiana mehr, dafür aber den übernommenen Finanzdatenanbieter Refinitiv, schrieb Analyst Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 05:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B0SWJX34

LONDON STOCK EXCHANGE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de