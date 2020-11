Mit einem deutlichen Kursplus von 15 Prozent führt die Nordex-Aktie die Gewinnerliste am Dienstag noch vor den klassischen Impfstoff-Profiteuren wie ThyssenKrupp, Airbus oder MTU Aero Engines an. Die neuen Ziele, die der Turbinenbauer am Montag bekannt gegeben hat, kommen bei den Anlegern gut an - dabei bleibt die Profitabilität vorerst ein Problem.Das starke Umsatzwachstum und die überraschend optimistischen Mittelfristziele von Nordex wissen zu überzeugen. Mit dem deutlichen Kurssprung notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...