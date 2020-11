NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ericsson mit Blick auf neue Unternehmensziele vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 124 schwedischen Kronen auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Aussagen des Netzwerkausrüsters zu Marktanteilsgewinnen passten zu seiner eigenen Einschätzung, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von der anstehenden Veranstaltung ab 14 Uhr Londoner Zeit erwarte er weitere Einzelheiten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000108656

ERICSSON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de