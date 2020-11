DJ COMPANY TALK/Uniper erhöht mit Datteln 4 seine CO2-Emissionen

BERLIN (Dow Jones)--Infolge der Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4 Ende Mai hat der Energieversorger Uniper SE deutlich mehr Treibhausgase ausgestoßen. Die CO2-Emissionen des Konzerns in Deutschland stiegen in den ersten neun Monaten 2020 von 7,9 auf 8,2 Millionen Tonnen, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. "Das wird sicherlich ein Teil mit Datteln 4 zu tun haben", bekräftigte Konzernchef Andreas Schierenbeck in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, "teilweise auch damit, dass unsere Gaskraftwerke gelaufen sind". Dies zeige zugleich, dass Uniper nicht komplett von der Corona-Krise betroffen sei: "Weil mehr CO2-Emissionen heißt natürlich auch, dass wir mehr Energie produziert haben", so Schierenbeck. Weltweit hat Uniper, das bis 2035 klimaneutral in Europa sein will, seinen CO2-Ausstoß von 34,4 auf 30,1 Millionen Tonnen gesenkt.

