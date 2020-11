Der Berliner Mikromobilitätsanbieter Tier Mobility gibt den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar (rund 211 Millionen Euro) bekannt. Angeführt wurde die Serie-C-Runde, also die dritte Kapitalerhöhung dieser Art, vom SoftBank Vision Fund 2. Die Finanzierung will Tier hauptsächlich zum Ausbau seiner Präsenz in europäischen Städten sowie zur Beschleunigung der Expansion ...

