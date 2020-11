HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Ein größerer Rückschlag in der Umsatzentwicklung der Baumarktkette sei in den kommenden Monaten nicht zu erwarten, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer ersten Reaktion auf erneut erhöhte Ziele am Dienstag./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006083405

