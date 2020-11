Märkte um 12: DAX verteidigt wichtige 13.000er-Marke - adidas vor der Aufwärtstrendwende?

Die Impfstoff-Euphorie lässt an der Frankfurter Börse wieder etwas nach. So legt der DAX nach dem kräftigen Kurssprung vom Vortag am Dienstagmittag eine Verschnaufpause ein, kann sich aber über der 13.000er-Marke halten. Charttechnisch zeigen die Kurspfeile für das Barometer damit aktuell klar nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.079 MDAX -0,4% 27.693 TecDAX -2,0% 2.916 SDAX +0,4% 12.682 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.426

Am Dienstagmittag gab es im DAX 17 Gewinner und 13 Verlierer. Am stärksten verlor die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43), die zeitweise um über neun Prozent zurücksetzte.

Im Fokus stand außerdem unter anderem die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Die Papiere verzeichneten zwischenzeitlich ein Minus von über fünf Prozent. Die Corona-Pandemie belastet weiterhin das Geschäft von adidas. Doch die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal zeigen auch, dass sich die Lage langsam wieder entspannt.

