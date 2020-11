Grüne Energie-Aktien steigen wegen Joe Bidens Sieg bei den US-Wahlen. Biden will innerhalb von zehn Jahren 1,7 Billionen Dollar in grüne Energien investieren und plant, die USA zurück ins Pariser Klimaabkommen zu führen.Der RENIXX World, ein globaler Aktienindex für erneuerbare Energien, gewann nach dem sich abzeichnenden Wahlsieg Bidens am Freitag deutlich hinzu. Zeitweise sprang er um mehr als sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...