NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo B auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen belassen. Der Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeugherstellers sei vielversprechend im Hinblick auf die künftige Entwicklung gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe sich zuversichtlich zur operativen Gewinnmarge geäußert./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2020 / 19:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

VOLVO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de