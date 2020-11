Köln (ots) - Anlässlich des Jubiläums erscheint am13. November Pan Tau - DAS ORIGINAL erstmals neu in HD abgetastet und digital restauriert und zum ersten Mal auf Blu-ray im Handel. Außerdem steht die moderne Pan Tau Neuverfilmung, die aktuell sonntags im Ersten erstausgestrahlt wird, ab dem 16. November digital zur Verfügung.Ein Kult-Klassiker für die ganze FamilieVor 50 Jahren wurde die erste Folge des legendären tschechischen TV-Klassikers erstmals ausgestrahlt. Der zauberhafte, freundliche und stets elegante Pan Tau hat Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt begeistert.Pan Tau - DAS ORIGINALDigital Restauriert und neu abgetastet in HDExklusive DVD- und Blu-ray-Sammleredition ab 13. November im HandelDie hochwertige Sammleredition lässt das Herz vieler treuer Fans höherschlagen: Sie bietet alle Folgen der Serie und eine Bonus-DVD mit dem Kinofilm PAN TAU - DER FILM (erstmals auf DVD), Making-ofs, Interviews sowie ein liebevoll gestaltetes Booklet mit umfangreichem Bildmaterial und Hintergrundinformationen in hochwertiger Verpackung. Die exklusive Sammleredition ist entweder als 6-Disc-DVD-Box oder als 4-Disc-Blu-ray-Box erhältlich.Ab sofort steht der Trailer zur digital restaurierten Original Serie bereit.Trailer zum Verlinken:https://youtu.be/XuybrDWzPwYTrailer zum Einbetten:https://www.youtube.com/embed/XuybrDWzPwYPan Tau - Die komplette SerieWer kennt Pan Tau nicht? Der freundliche, ältere Herr mit dem eleganten Anzug, dem Schirm und seiner Melone ist stets zur Stelle, wenn Kinder ihn brauchen. Und das Beste ist: Er kann zaubern! Dazu muss Pan Tau nur mit einer bestimmten Handbewegung an der Melone entlang streichen und schon passieren komische Dinge. Dabei kann Pan Tau nicht sprechen. Er kommuniziert durch Pantomime und Gestik.Bonus-DVD:Pan Tau - Der FilmWer nicht genug von dem freundlichen Herrn Tau bekommt, der wird bei Pan Tau - Der Film, zahlreichen Making-ofs, Dokumentationen und Interviews mit einer Laufzeit von ca. 200 Minuten komplett auf seine Kosten kommen.Pan Tau - Der Film erzählt die wundersame und berührende Geschichte um Herrn Tau weiter. Pan Tau, der Freund aller Kinder, hilft nun auch den Erwachsenen.Darüber hinaus sind drei exklusive Making-ofs auf der Bonus-Disc enthalten (Pan Tau Nachrichten - Neuigkeiten vom Herrn mit der Melone (1971), Wie Pan Tau zaubert (1972) Ich, Pan Tau - Der Film zum Film (1988)) sowie zahlreiche Interviews mit Crew und Cast.ProduktinformationPan Tau - Digital Restauriert- Veröffentlichung: 13.11.2020- Produktionsland: Tschechoslowakei, Deutschland- Produktionsjahr: 1970-1978- Genre: Kids- Medium: DVD/Blu-ray- UVPDVD: 29,99 EUR- UVP Blu-ray: 49,99 EUR- EANDVD: 4042999129900- EAN Blu-ray: 4042999129917- Laufzeit: Ca. 1.000 Minuten + Bonus-Disc mit 200 Min. Material- BildformatDVD: 16:9 / 1,33:1- Bildformat Blu-ray: 16:9/ 1,33:1 Sidematted 1080/25p- Tonformat: Dual Mono 2.0 Deutsch- FSK: Ab 6 Jahren- Extras / Bonus: Pan Tau - Der Film, Making-ofs, Interviews, Booklet in hochwertiger Verpackung Pan Tau - Die neue Serie ab 16. November digital erhältlichMit einer zeitgemäßen Adaption des Kult-Klassikers wird das Jubiläumsjahr zusätzlich abgerundet: Die sehenswerte Pan Tau Neuverfilmung steht ab dem 16. November digital zur Verfügung. Die 14-teilige Serie erzählt moderne Geschichten mit aktuellen Bezügen und passt sich mit der schnellen Erzählweise den Sehgewohnheiten der Kids an. Der englische Stand-up-Comedian und Zauberer Matt Edwards überzeugt in der Hauptrolle der deutsch-britische Koproduktion, mit dabei sind u.a. Valerie Niehaus, Armin Rohde, Sophie von Kessel und Katharina Wackernagel.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4758568