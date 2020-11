Damit ist die wohl skurrilste Pressekonferenz der Wahlkampagne Donald Trumps für immer in Virtual Reality verewigt. Übers Wochenende war eine Landschaftsgärtnerei namens Four Seasons Total Landscaping zu einem der derzeit populärsten Memes des Internets geworden. Die Gärtnerei in einem Industriegebiet Philadelphias, die sich in direkter Nachbarschaft zu einem Sexshop, einem Krematorium und einem Gefängnis befindet, war am Tag der Abwahl Donald Trumps von Mitarbeitern seiner Kampagne für eine Pressekonferenz ...

