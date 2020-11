DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Rating

Your Family Entertainment AG: Rating 'Very Sustainable'



10.11.2020 / 13:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) Your Family Entertainment AG: Rating "Very Sustainable" Die Rating-Agentur Asset Impact GmbH bescheinigt der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) nachhaltiges Handeln und erteilt Rating "Very Sustainable"

München, den 10.11.2020 Die Rating-Agentur Asset Impact GmbH, München, hat der Your Family Entertainment AG (YFE) (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) in ihrem aktuellen Report vom 6.11.2020 nachhaltiges Handeln bescheinigt. Das Kerngeschäft der Your Family Entertainment AG ist nachhaltig und hat hohen "Sustainable Impact", weil Kindern und Familien auf der ganzen Welt ausschließlich hochqualitative, gewaltfreie und edukativ wertvolle Inhalte angeboten werden, und sich so die YFE zu einem Bildungsauftrag bekennt. Die ESG-Leistungen sind, neben dem "Sustainable Impact" des Kerngeschäfts, für ein Unternehmen dieser Größenordnung angemessen, so in der Zusammenfassung des Nachhaltigkeitsreports der Asset Impact GmbH. Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG: "Dieses Rating freut uns sehr, da wir darin unseren werteorientierten Ansatz erneut bestätigt sehen. Bereits 2009 bescheinigte INVERA Research der YFE nachhaltiges Handeln, da wir anspruchsvolle, lehrreiche Inhalte und große Unterhaltung vermitteln, die von Eltern geschätzt und von Kindern auf der ganzen Welt geliebt werden". Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht kann unter dem folgenden Link auf der Homepage der YFE (im Bereich Investor Relations) abgerufen werden: https://www.yfe.tv/investor-relations/research-analysen Aktuell führt die YFE eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durch. Den Aktionären werden bei einem Bezugsverhältnis von 10:1 bis zu 1.029.545 neue Aktien zu einem Bezugspreis von je EUR 1,40 angeboten; die Option zum Mehrbezug wird gewährt. Bei einer Vollplatzierung würde der YFE ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,44 Mio. zufließen. Mittelverwendung ist der Ausbau digitaler Absatz-Plattformen und -Kanäle (z. B. durch Apps, eigene Online-Channels etc.), die weitere Erschließung des Wachstumsmarktes "Streaming/Video-on-Demand" (z. B. durch den Aufbau von digitalen Direkt-Vertriebssystemen etc.) und die Stärkung der Eigenkapitalbasis. Begleitet wird die YFE bei dieser Kapitalerhöhung von der Small & Mid Cap Investment Bank AG, München.



Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. Über die Asset impact GmbH

Die 2015 in München gegründete Asset Impact GmbH steht für eine moderne Verbindung von klassischer Investmentkompetenz mit anspruchsvoller Nachhaltigkeits-Performance. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, durch einfache Lösungen das nachhaltig wirksame Investieren zu fördern.

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91



EMail: michael.huber@yfe.tv



www.yfe.tv Kontakt:Your Family Entertainment AGMichael HuberTel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91EMail: michael.huber@yfe.tvwww.yfe.tv

10.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de