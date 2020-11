Der Euro Stoxx 50 bewegt sich seit Anfang Juni in einem Seitwärtskanal zwischen etwa 3.150 und 3.450 Punkten. Aktuell befindet sich der Index wieder an der oberen Begrenzung dieser Spanne. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDer Euro Stoxx 50 ist zuvor am 21. Juli an dieser Begrenzung nach unten abgeprallt und hat dann eine Abwärtskorrektur bis zur unteren Begrenzung der Seitwärtsspanne bei 3.150 Punkten gestartet. Seit Monaten pendelt der Index in diesem Bereich hin und her ...

