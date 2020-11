Nach Spielkonsolen und Heimcomputern macht Atari jetzt Hotels für Gamerinnen und Gamer: "The Atari Hotel" will 2022 in Las Vegas eröffnen. Las Vegas ist das Glücksspiel-Mekka, aber wie sieht es eigentlich mit Videospielen aus? Bisher gab es zwischen einarmigen Banditen und Casinos für echte Gamerinnen und Gamer nur wenig Angebote. Das wird sich im Jahr 2022 ändern, wenn es nach der Kultmarke Atari geht. So soll das Atari-Hotel aussehen Bereits im Januar dieses Jahres hatte Atari die Pläne bekannt gegeben, jetzt wurden erste ...

