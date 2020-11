DGAP-Ad-hoc: Munich Brand Hub AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Munich Brand Hub AG: Kein Mittelzufluss durch Veräußerung der Marken- und gewerblichen Schutzrechte der Laurèl GmbH i.I.



10.11.2020 / 13:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Munich Brand Hub AG: Kein Mittelzufluss durch Veräußerung der Marken- und gewerblichen Schutzrechte der Laurèl GmbH i.I.



Aschheim, 10. November 2020 - Die Munich Brand Hub AG (ISIN: DE000A2GS6K1) gibt bekannt, dass der Insolvenzverwalter über das Vermögen der Laurèl GmbH i.I., an der die Munich Brand Hub AG sämtliche Geschäftsanteile hält, heute einen Vertrag zum Verkauf und zur Übertragung der Marken- und gewerblichen Schutzrechte der Laurèl GmbH i.I. (Markenkaufvertrag) abgeschlossen hat. Erwerber der Marken- und gewerblichen Schutzrechte der Laurèl GmbH i.I. ist die East Light International Investment (Hong Kong) Limited.



Durch den Vollzug des Markenkaufvertrags werden keine Mittel an die Munich Brand Hub AG fließen. Diese steht in der insolvenzrechtlichen Befriedigungsreihenfolge als Gesellschafterin der Laurèl GmbH i.I. an letzter Stelle und wird somit - nicht zuletzt angesichts der bereits angezeigten Masseunzulänglichkeit der Laurèl GmbH i.I. - im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH i.I. leer ausgehen und keine Zahlungen gemäß § 199 Satz 2 InsO erhalten.



Kontakt:

Dirk Reichert, Vorstand

Munich Brand Hub AG

+49 89 99888 273

info@munichbrandhub.com