FlatexDegiro sieht sich nach dem Zusammenschluss mit Degiro und der Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Monaten am Beginn einer neuen Ära des Online-Brokerage in Europa. In den ersten drei Quartalen stiegen die Umsätze, nach vorläufigen Zahlen, im Vergleich zum Vorjahr stark um 66,9 Prozent auf 164,8 Millionen Euro. Kann sich die Aufwärtsbewegung der Aktie weiter fortsetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...