Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall fährt am Dienstag auf der Überholspur. Frischen Wind verleiht das Bankhaus Berenberg, das den MDAX-Konzern hochstuft und ein dreistelliges Kursziel ausgibt. DER AKTIONÄR hat am Morgen ein Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley auf Rheinmetall zum Kauf empfohlen und damit sehr gut gelegen.Rheinmetall hatte am Freitag zwar gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorgelegt (DER AKTIONÄR berichtete), an der Börse kamen die aber zunächst nicht gut an. ...

