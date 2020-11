Die Prozessorserie AMD Ryzen Embedded V1000 (Codename Zen) bietet in der V1605B-Version vier Kerne und acht Threads mit einer Burst-Taktfrequenz von 3,6 GHz und in der schwächeren V1202B-Version zwei Kerne und vier Threads mit einer Burst-Taktfrequenz von 3,2 GHz. Beide Prozessor-Versionen haben eine TDP zwischen 12 und 25 W. Der DDR4-Arbeitsspeicher mit Platz für 64 GB unterstützt ECC. Integriert ist eine AMD Radeon VEGA 8 oder VEGA 3 GPU mit acht beziehungsweise drei Compute Units. Das Mini-ITX-Board steuert über vier DisplayPorts vier unabhängige Monitore an. Mit 3840 × 2160 Pixeln ermöglicht ...

