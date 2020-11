Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - HONOR schließt sich in diesem Jahr den Gezeiten der Black Friday Deals an und startet früh mit verlockenden Angeboten für trendige HONOR Smartwatches, HONOR MagicBook Series und mehr im HIHONOR StoreZu Beginn der Urlaubszeit kündigt die globale Technologiemarke HONOR ihre "HONOR Black Friday 2020"-Aktion an. HONOR setzt nicht nur die Tradition fort, am "Schwarzen Freitag" erhebliche Rabatte anzubieten, sondern startet auch früh durch und bietet im HIHONOR-Store in einer ersten Angebotsrunde beliebte Produkte für Frühbesteller an. Einmalige Angebote und Bundles jetzt verfügbar auf: HIHONOR Großbritannien (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/index.html), HIHONOR Frankreich (https://www.hihonor.com/france/index.html), HIHONOR Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/index.html), HIHONOR Italien (https://www.hihonor.com/italy/index.html), und HIHONOR Spanien (https://www.hihonor.com/spain/index.html).HONOR Black Friday 2020 Großbritannien (http://www.hihonor.com/unitedkingdom/black-friday-sales.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR)- Bis zu £110ErsparnisHONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für £219,99 mit einem Preisnachlass von £30 und kostenlosen HONOR Sport Bluetooth-Kopfhörern. Sowohl HONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) als auch HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor.com/unitedkingdom/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) sind jetzt nach Einlösen eines £70-Gutscheins für £599,99 erhältlich und werden mit kostenlosem HONOR Sport Bluetooth-Kopfhörer geliefert.HONOR Black Friday 2020 Frankreich (https://www.hihonor.com/france/blackfriday.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR)- Bis zu EUR120 ErsparnisHONOR 9X Lite (https://www.hihonor.com/france/product/honor-9x-lite?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für EUR179,9 mit einem Preisnachlass von EUR20, und HONOR 9A (https://www.hihonor.com/france/product/honor-9a?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für EUR129,9 mit einem Preisnachlass EUR20.HONOR Black Friday 2020 Deutschland (https://www.hihonor.com/germany/blackfriday.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR)- Bis zu EUR120 ErsparnisHONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-magicbook-14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 3500U/8GB+256GB) jetzt für EUR529,9 mit einem Preisnachlass vonEUR60. HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für EUR199,9 mit einem Preisnachlass von EUR50. HONOR Router 3 (https://www.hihonor.com/germany/product/honor-router-3?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für EUR49,9.HONOR Schwarzer Freitag 2020 Italien (https://www.hihonor.com/italy/blackfriday.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR)- Bis zu 200EUR ErsparnisHONOR Watch ES (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-watch-es?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für 89,9 EUR mit einem Preisnachlass von 10 EUR. HONOR MagicBook 14 (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-magic-book14?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) jetzt für EUR649,9 nach Einlösung eines EUR100-Gutscheins, gebündelt mit einem kostenlosen HONOR Router 3, und HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor.com/italy/product/honor-magicbook-15?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) jetzt für 649,9 EUR mit 50EUR-Gutschein und gebündelt mit einem kostenlosen HONOR Router 3.HONOR Black Friday 2020 Spanien (https://www.hihonor.com/spain/blackfriday.html?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) - Bis zu 55% RABATTHONOR MagicBook Pro (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-magicbook-pro/?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR)(AMD Ryzen 5 4600H/16GB+512GB) kostet EUR749,9 mit zwei Gratisgeschenken aus fünf Optionen, darunter HONOR Router 3 und HONOR Sport Bluetooth-Kopfhörer. HONOR MagicBook 15 (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-magicbook-15/?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) (AMD Ryzen 5 4500U/8GB+512GB) jetzt für 649,9 EUR im Bundle mit dem kostenlosen HONOR Router 3 erhältlich. HONOR Watch GS Pro (https://www.hihonor.com/spain/product/honor-watch-gs-pro?utm_source=PR&utm_medium=pr&utm_campaign=black-friday&utm_term=PR) jetzt für 199,9 Euro erhältlich.Darüber hinaus wird die bei den Kunden beliebte 'Night Flash Sales'-Aktion mit Überraschungsangeboten jeden Abend von 20:00 bis 24:00 Uhr im Store fortgesetzt. Im HIHONOR Store werden bis zu £100 Preisnachlässe für verschiedene Länder angeboten, die von Tag zu Tag variieren.Seit Beginn der HONOR TALENTS Global Design Awards in diesem Jahr wurden mehr als 1300 Arbeiten von talentierten Künstlern aus 13 Ländern eingereicht, die weltweit über 1 Billionen Exponate in mehreren Distributionen erworben haben. Besonderer Dank für alle Bemühungen und die Unterstützung für weltweit talentierte Künstler, Modejournalisten und Veranstaltungen wie die Shanghai Fashion Week sowie für Studenten von renommierten Universitäten wie der Shanghai Jiao Tong Universität und der Polimoda Fashion School. HONOR wird die Gewinner in Kürze bekannt geben, und ihre Entwürfe werden im HONOR Watch ES Watch Face Store vorgestellt, um globale Kunden zu erreichen.Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Technikmarke für junge Menschen weltweit, die sich aus dem mobilen Internet heraus entwickelt hat. Das Unternehmen definiert sich über bahnbrechende Technologien, die sich durch seine unermüdlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung ergeben. Die Marke HONOR will sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die das Zeitalter von 5G und KI ihr bietet. Das Ziel ist, eine intelligente neue Welt für junge Leute zu schaffen - durch die Entwicklung eines smarten und lebenswerten Ökosystems und den Aufbau einer Jugendkultur, die beflügelt. Das Unternehmen will sich auch weiterhin von der Konkurrenz abheben, indem es den Fun-Faktor von Innovationen in den Vordergrund rückt. HONOR steht für einen schicken, technikaffinen Lifestyle. Die Firma heißt ihre begeisterte und wachsende Fangemeinde in ihrer vielfältigen und offenen Online-Community willkommen.Weitere Informationen über HONOR online unter www.hihonor.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hihonor.com_&d=DwMFoQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=T_jyx9ApCRCSDdP784xK5yfhp4XOoSq2wc1bbrPuvlM&m=NtBAjz58UTFddfjKJXRAD8H4HLMPz9tTpbdGGeQMrIg&s=aXhZwUYCgnmP2c9aqTfhsMy7tWxuLC0dZ_p9bWiZdYI&e=) und in den sozialen Netzwerken:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/http://www.youtube.com/c/HonorOfficial Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1330135/BlackFriday.jpgPressekontakt:Wenxi Wangwangwenxi@huawei.comShizheng Xuxushizheng@huawei.comOriginal-Content von: honor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118003/4758728