Historischer Meilenstein für Realisierung der Hyperloop-Technologie

BRÜSSEL, Belgien, Nov. 10, 2020hat heute Geschichte geschrieben: Die ersten Menschen sind erfolgreich in einer Hyperloop-Kapsel gereist.



"Das Virgin Hyperloop-Team arbeitet seit einigen Jahren daran, diese bahnbrechende Technologie Realität werden zu lassen", so Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group. "Mit dem erfolgreichen Test heute haben wir gezeigt, dass diese Innovation die Art und Weise verändern wird, wie Menschen überall auf der Welt künftig leben, arbeiten und reisen werden."

Das Testprogramm wurde von der ersten Phase bis zur heutigen erfolgreichen Demonstration vom branchenweit anerkannten unabhängigen Sicherheitsgutachterüberwacht. Das neu vorgestellte XP-2-Fahrzeug wurde einem strengen und umfassenden Sicherheitsprozess unterzogen und weist viele der sicherheitskritischen Systeme auf, die in einem kommerziellen Hyperloop-System zum Einsatz kommen werden. Es ist mit einem hochmodernen Steuerungssystem ausgestattet, das abweichende Zustände erkennt und schnell geeignete Notfallmaßnahmen auslöst.

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich gefragt werde, ob der Hyperloop denn auch sicher ist", so Jay Walder, CEO von Virgin Hyperloop. "Mit dem heutigen Passagiertestlauf haben wir diese Frage erfolgreich beantwortet und gezeigt, dass Virgin Hyperloop Passagiere nicht nur sicher in einer Vakuumumgebung transportieren kann, sondern darüber hinaus auch eine durchdachte Sicherheitsstrategie verfolgt, die durch einen unabhängigen Gutachter validiert wurde."

Josh Giegel, Mitbegründer und Chief Technology Officer, und Sara Luchian, Director of Passenger Experience, sind die ersten Menschen der Welt, die die neue Transporttechnologie ausprobiert haben. Der Test wurde auf dem 500-Meter-Testgelände DevLoop von Virgin Hyperloop in Las Vegas, Nevada, durchgeführt, wo das Unternehmen zuvor bereits über 400 Tests mit unbesetzten Kapseln durchgeführt hatte.

"Als wir vor mehr als 6 Jahren in einer Garage mit unserer Arbeit angefangen haben, war unser Ziel einfach: Wir wollten revolutionieren, wie Menschen sich fortbewegen", erzählt Josh Giegel, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Virgin Hyperloop. "Heute haben wir einen riesigen Sprung in Richtung Realisierung dieses Traums gemacht - ein großer Schritt nicht nur für mich, sondern für alle von uns, die von einem Mondflug hier auf der Erde träumen."

Die Passagiere haben die Jungfernfahrt mit dem neu enthüllten XP-2-Fahrzeug gemacht, das von der Bjarke Ingels Group entworfen und speziell für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere ausgelegt wurde. Im Gegensatz zum Serienfahrzeug, das größer sein wird und Platz für bis zu 28 Passagiere bietet, wurde das XP-2-Fahrzeug zunächst als Zweisitzer gefertigt, um zu demonstrieren, dass Passagiere in einem Hyperloop-Fahrzeug sicher reisen können.

"Beim Hyperloop geht es um so viel mehr als um die Technologie. Es geht darum, was er ermöglicht - Trips von Paris nach Berlin, von Lissabon nach Madrid oder von Warschau nach Prag", schwärmt Sara Luchian, Director of Passenger Experience bei Virgin Hyperloop. "Für mich ist das Fahrgasterlebnis der übergeordnete Faktor. Und was könnte besser dabei helfen, die Zukunft zu gestalten, als sie selbst zu erleben?"

Der Erfolg baut auf wichtigen Fortschritten in Europa auf. Die Generaldirektion Mobilität und Verkehrhat in den vergangenen zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Normungsgremien zahlreiche Workshops mit Hyperloop-Unternehmen durchgeführt. Damit wurden die Grundlagen für die Funktionsbausteine eines Hyperloop-Systems und entsprechende Sicherheitsanforderungen etabliert. Die Europäische Kommission führt derzeit eine neunmonatige Studie durch, um einen europäischen Ansatz für die Sicherheitsregulierung zu entwickeln. Auf der Basis der Ergebnisse sollen dann regulatorische Vorgaben für Hyperloop-Technologien erstellt werden. Darüber hinaus wurden Gespräche mit mehreren europäischen Regulierungsbehörden eingeleitet.

Diese Dynamik wird zusammen mit der Entscheidung, ein Hyperloop Certification Center in den USA zu errichten, und der historischen Sicherheitsdemonstration, die heute stattfand, den Weg für die Zertifizierung von Hyperloop-Systemen ebnen - ein wichtiger Schritt hin zu kommerziellen Projekten, auch in Europa.

Durch Kombination eines hocheffizienten Elektromotors mit Magnetschwebetechnik und einer Umgebung mit geringem Luftwiderstand können Hyperloop-Systeme mit Flugzeuggeschwindigkeit mehr Personen transportieren als eine U-Bahn, ohne direkte Emissionen zu verursachen. Angesichts seiner Ziele, bis 2025 eine Sicherheitszertifizierung zu erhalten und bis 2030 den kommerziellen Betrieb zu beginnen, könnte das zu 100 % elektrische Virgin Hyperloop-System eine Schlüsselrolle bei der Erreichung des Klimaschutzziels des europäischen Green Deals spielen.

