Der Medienstaatsvertrag verpflichtet Plattformen zu Transparenz und Gleichbehandlung - und befreit die meisten Streamer von der Rundfunklizenz. Der Medienstaatsvertrag ist in Kraft getreten. Er soll den Rundfunkstaatsvertrag, das veraltete Regelwerk aus dem Jahr 1991, modernisieren und Rechtsunsicherheit aufheben. Davon gab es in der Vergangenheit eine Menge. Die wichtigste Änderung liegt zunächst in der Zuständigkeit: Die Internet-Medien stellt der Vertrag ausdrücklich unter die Aufsicht der Landesmedienanstalten. Die sind darauf sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...