Wien (www.fondscheck.de) - Greiff Capital Management verstärkt sich mit Markus Kaiser, so die Experten von "FONDS professionell".Der Spezialist für aktiv gemanagte Strategien auf Basis von börsengehandelten Indextrackern (ETFs) wechsele zum Jahresbeginn 2021 von StarCapital in Oberursel zu dem in Freiburg ansässigen Vermögensverwalter. Mit ihn werde auch sein langjähriger Kollege Andreas Krauss zu Greiff gehen. Das gehe aus einer Pressemitteilung hervor. Kaisers bisheriger Arbeitgeber, zu dem er 2013 gegangen sei, wiederum werde künftig auch Produkte von Bellevue Asset Management vertreiben. ...

