DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Neckarsulm 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 9 Monate, Würzburg 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q, Garching 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q, Berlin 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate, Cuxhaven *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Hannover 08:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 9 Monate, Pullach 08:40 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Nassau 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, Eröffnung der High Level Konferenz "Digitales und Innovation" (im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft) *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q 10:00 DE/Grüne, Dehoga und HDE, PK zu gemeinsamen Forderungen an die Bundesregierung zur Rettung der Innenstädte, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Sitzung des Digitalrats (per Videokonferenz) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 EU/ECB Forum on Central Banking (virtuell), Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Lagarde *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Veröffentlichung des Jahresgutachtens 16:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und VDA-Präsidentin Müller, PK nach Nfz-Gipfel (per Videokonferenz) 17:30 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate, Mailand *** 22:00 DE/Morphosys AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Planegg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt ===

