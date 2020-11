Köln (ots) - In der Coronakrise verbringen die meisten von uns mehr Zeit zu Hause als jemals zuvor. Die gute Nachricht: Auf das Reisen muss man dennoch nicht verzichten. Es findet nur im Kopf statt - mit viel Vorfreude auf die Zeit nach dem Lockdown. Die Podcast Folgen von dem erfolgreichsten Reise Podcast im deutschsprachigen Raum "Reisen Reisen - Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz" sind dabei der beste Fernweh-Katalysator.In ihrer aktuellen Folge bereisen die beiden Journalisten Franken und erleben spektakuläre Wälder, malerische kleine Dörfer, Herbstfarben wie in Kanada, Essen wie im Himmel, die gefühlt höchste Privat-Brauerei- und Winzer-Dichte der Welt, ein mystisches Moor und phantastische Unterkünfte. Zwischen urigen Schäferwagen, hochmodernen aber nachhaltigen Pensionen und Weintrauben, die man von Hauswänden essen kann, treffen sie in dieser Folge viele Menschen, die mit Idealismus und Bodenständigkeit kochen, brauen und Franken leben. "Die Frage, die sich mir stellt, ist: Warum war ich bis jetzt noch nie da? Vorhang auf für diese einmalige Region", resümiert Podcaster und Journalist Jochen Schliemann.Die Folge "Franken- Traumziel und Geheimtipp" erscheint am 13.11.2020 bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.Reisen Reisen - Der Podcast: Urlaub machen kann jeder. Reisen muss man reisen. Die beiden Autoren und Journalisten Michael Dietz und Jochen Schliemann betreiben den größten Reisepodcast im deutschsprachigen Raum. Weit mehr als 100 Länder haben sie bereist. Seit Januar 2018 ermutigen sie Menschen zum individuellen, nachhaltigen Reisen und helfen ihrer Community dabei, diese schöne Welt mit allen Sinnen zu entdecken. "Reisen macht schlauer, Reisen macht toleranter, Reisen lässt uns die Welt, unser Zuhause und uns selbst hinterfragen und besser verstehen."Pressekontakt:Irina WartenpfuhlReisen Reisen - Der Podcastirina@reisen-reisen-der-podcast.dewww.reisen-reisen-der-podcast.deOriginal-Content von: Reisen Reisen - Der Podcast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150061/4758830