Liebe Leser, heute, Dienstag früh um 10.45 Uhr ging die unten zu sehende mail an unsere Leser. Versehen mit konkreten Comeback-Trade Tipps auf die abgestraften Corona-Titel. Plus Aufnahme ins Depot von Delivery. Aufnahme mit Hebel! bei 96 Euro. Kurs am Nachmittag - 110! Euro. Mal eben 40% intraday mit einem lockeren 3er Hebel für unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...