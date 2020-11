NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Flugzeugbauers Boeing von 155 auf 190 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Derweil stufte Analyst Seth Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Titel der Branchentitel Raytheon Technologies und Spirit Aerosystems jeweils von "Neutral" auf "Overweight" hoch und schraubte zudem beider Kursziele nach oben. Die jüngsten Nachrichten zu einem möglichen Corona-Impfstoff erleichterten zumindest wieder ein Investment in die Branche, so der Experte. Boeing dürfte zwar insbesondere von der frühen Phase einer Erholung profitieren. Ihm fehle bei dem Airbus-Konkurrenten aber das Vertrauen in eine gute Cashflow-Entwicklung. Dagegen traut er dem Verteidigungs- und Luftfahrttechnikspezialisten Raytheon 2023 einen hohen Cashflow zu, von dem die Aktionäre über die Dividende und Aktienrückkäufe profitieren sollten. Für den Zulieferer Spirit spreche die hohe Bedeutung des erholungsträchtigen Geschäfts mit Teilen für Schmalrumpfflugzeuge unter anderem auch für Boeing./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 05:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 05:24 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

