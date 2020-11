Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) - Die Republik Moldawien ist nicht nur eines der entlegensten Reiseziele weltweit, sondern hat auch noch ein weiteres gut gehütetes Geheimnis zu bieten. Dieses junge osteuropäische Land wurde vom FDI Magazine 2019 als "Investitionsgeheimtipp" für seine einzigartigen Eigenschaften und Einrichtungen benannt, die bei der bahnbrechenden Veranstaltung Moldova Business Week 2020 vorgestellt werden, welche in Kürze stattfinden wird.In ihrem siebten Jahr wird die zweitägige Konferenz nun zu einer virtuellen Veranstaltung übergehen, die am 19. und 20. November vollständig online stattfinden wird und sich mit den globalen Trends von heute, aktuellen Wirtschaftsproblemen und dem sich ständig weiterentwickelnden globalen Markt befassen wird."Wir sind begeistert, die MBW2020 in diesen schwierigen Zeiten zu veranstalten", sagte Rodica Verbeniuc, General Director von Invest Moldova Agency. "Wir erleben, wie sich die Welt verändert, wie Unternehmen kämpfen müssen und sich weltweit verändern, und wir sind zuversichtlich, dass wir ihnen dabei helfen können, die alte Normalität zu überdenken, neue Perspektiven zu sehen und die überzeugenden Investitionsmöglichkeiten unseres Landes und GrowInMoldova zu nutzen."Die Moldova Business Week 2020 wird den Teilnehmern - der internationalen Geschäftswelt - ein interaktives digitales Erlebnis bieten. Mit Podiumsdiskussionen, praktischen Gelegenheiten zum Netzwerken, Fallstudien für moldawische Supermarken sowie sechs Pitching-Panels, in denen lokale Unternehmen ihr Investmentangebot präsentieren werden, wird die Woche zu einer dynamischen Veranstaltung für zukunftsorientierte Investoren werden, die man sich nicht entgehen lassen sollte!Die besonderen Gäste und Redner sind Visionäre von Weltrang, die ihre strategischen Einsichten über unsere Zukunft mitteilen, die sich jetzt gerade verändert - Handel, Marktplatz, Arbeitsplätze, soziales Leben, Kundenerlebnis und Investitionsmöglichkeiten:- Prof. Michio KAKU, Physiker, Bestseller-Autor, gefeierter öffentlicher Redner, renommierter Futurist, Influencer und Förderer der Wissenschaften in der Öffentlichtkeit.- Binod K CHAUDHARY, Vorsitzender der Chaudhary Group, Nepal, und CG Corp Global, bestehend aus 160 Unternehmen und 123 Marken. Die Agenda umfasst auch namhafte CEOs, Experten, Regierungsspecher, Gründer und Geschäftsinhaber, die sich virtuell zusammenfinden werden, um ihre Ideen, Erfahrungen, Inspirationen und zukünftigen Entwicklungen auf ihren jeweiligen Gebieten auszutauschen.Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung wird beispiellose Erkenntnisse darüber bieten, wie Moldawien die Erwartungen der Investoren übertreffen kann. Sie bietet dazu maßgeschneiderte Strategien, die darauf ausgerichtet sind, Investoren dabei zu unterstützen, als Brücke zwischen Ost und West zu fungieren und Zugang zu einem Markt von mehr als einer Milliarde potenziellen Kunden zu bieten. Das Team von Invest Moldawien (https://www.facebook.com/investmoldova) wird interessierten Investoren dabei helfen, ihr Geschäft auf Moldawien auszuweiten.Sie können sich hier (http://mbw.md/) für einen Sitz bei der Moldova Business Week reservieren, und nutzen Sie den Hashtag MBW2020, um die Konversation zu verfolgen!Pressekontakt:Alina MerliciLand Brand Promotion Department, Moldovan Investment AgencyPhone: (+373 60) 295 392Email: alina.merlici@invest.gov.mdFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1330588/Register_MBW.jpgOriginal-Content von: Moldovan Investment Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150064/4758886