Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben optimistisch. Mit den ersten (positiven) Phase 3 Ergebnissen aus den zahlreichen laufenden Impfstoffstudien sei im Lauf von November zu rechnen gewesen, und Pfizer/BioNTech seien - wie gestern mitgeteilt - am weitesten fortgeschritten. "Insofern kommt das Ergebnis - wenngleich besser als erwartet - eigentlich nicht allzu überraschend. Die extreme Marktreaktion zeigt aber, wie ausgehungert der Markt nach solchen konkreten Ergebnissen war", resümieren die Raiffeisen-Experten in einer aktuellen Publikation.Sie sind zuversichtlich, dass auch das Endergebnis in einigen Wochen positiv ausfallen werde und eine erste (US-) Zulassung noch vor Jahresende damit sehr wahrscheinlich sei. Weitere Impfstoffe anderer Hersteller sollten auf ...

