Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Tui. Ein wirksamer Corona-Impfstoff lässt die Touristik-Branche jubeln. Nachdem die Tui-Aktie bereits gestern Vormittag zeitweise +4,5 Prozent zulegen konnte und damit auf die Entspannung nach dem Biden-Sieg reagierte, erreichte sie am Nachmittag den höchsten Stand seit Juni. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus. Nach dem starken Anstieg ist die Aktie von BYD nun in die Konsolidierung übergegangen. JP Morgan senkt das Papier von Overweight - Neutral. Die JP-Morgan Analystin Wen ist aber von der langfristigen Strategie angetan.