Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA6437633036 Capella Minerals Ltd. 10.11.2020 CA13960M1023 Capella Minerals Ltd. 11.11.2020 Tausch 1:1

US90171V2043 Ballys Corp. 10.11.2020 US05875B1061 Ballys Corp. 11.11.2020 Tausch 1:1

US34984V1008 Forum Energy Technologies Inc. 10.11.2020 US34984V2097 Forum Energy Technologies Inc. 11.11.2020 Tausch 20:1

CA25545P1036 Dixie Brands Inc. 10.11.2020 CA07987E1016 Dixie Brands Inc. 11.11.2020 Tausch 1:1

