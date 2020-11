Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vor rund einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle zum ersten Mal über Lululemon Athletica - und erntete fragende Blicke meiner männlichen Redaktionskollegen. Die Reaktionen reichten von "Nie gehört, was machen die denn?" bis "Yogamode? Das ist doch nur was für Frauen!". Deshalb freut mich die Kursperformance der Lululemon-Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...