Das Themendepot Edelmetalle konnte in der abgelaufenen Handelswoche einen Großteil der Verluste der Vorwoche wieder aufholen. Die Märkte scheinen derzeit von hoher Volatilität geprägt zu sein, weshalb das Risikomanagement eine Herausforderung darstellt.Die in der Berichtswoche deutlich abnehmende Unsicherheit, welche noch die Wochen vor den US-Wahlen geprägt hatte, führte zu einem insgesamt deutlich positiven Effekt sowohl für Aktien wie auch Edelmetalle. Und auch wenn das Endergebnis noch nicht feststeht, so erscheint die Lage für die Märkte nun deutlich kalkulierbarer als zuvor.Im Zuge der spürbaren Verringerung der Unsicherheit bei gleichzeitig wachsender Wahrscheinlichkeit einer weiter extrem expansiven Geldpolitik haben wir am 06.11.2020 einen Teil der zuvor im Rahmen des Risikomanagements veräußerten Aktien wieder zurückgekauft. Dazu gehören die Aktien von Hecla Mining, Pan American Silver, First Majestic Silver und SSR Mining.

